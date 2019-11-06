الحسنية دعا النيابة التمييزية للتحرك بشأن كلام رفول عن اعترافات الموقوفين بحادثة البساتين

علق المحامي ​نشأت الحسنية​ بوكالته عن الموقوفين في ​حادثة البساتين​، على كلام الوزير السابق ​بيار رفول​ الذي أشار فيه الى أن "الموقوفين في قضية ​قبرشمون​ أقروا في التحقيق أنهم كلفوا باغتيال ​جبران باسيل​"، وقال في بيان: "الجميع يعلم أن التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيق العسكري هو تحقيق سري غير معلن، فكيف علم بيار رفول بمضمونه، ومن المؤكد أن دائرة التحقيق لم تقم بتسريب التحقيقات، علما أن أقوال الموقوفين هي خلاف ما أدلى به بيار رفول".

وشدد على ان "أقوال رفول تشكل محاولة منه ومن تياره السياسي، للعودة إلى الهدف الذي عملوا سابقا عليه وتم افشاله في الضغط على ​القضاء​ لحرف مسار التحقيق وتحوير الحقيقة لأهداف سياسته، للنيل من ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ وقيادته. وهذا الكلام يشكل تدخلا سافرا في عمل القضاء".

ورأى ان "كلام الوزير السابق يستدعي موقفا حازما لرفض التدخل السافر في القضاء ومحاسبته على التحريض، فإن ​النيابة العامة التمييزية​ التي تثق بشخص مدعيها العام، مدعوة للتحرك السريع واتخاذ الإجراءات القضائية بحقه وحق كل سياسي يحاول التدخل في عمل القضاء لاهداف سياسية، واعتبار هذا بمثابة إخبار، علما أن الموكلين سيتخذون الإجراءات القانونية بحق بيار رفول".