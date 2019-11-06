خواجة دعا الجهات المعنية للعمل على إزالة المخالفات البحرية

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد خواجة​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "أشرنا أكثر من مرة للمخالفات البحرية على طول ​شاطئ بيروت​ ومنها الايدين باي. وكشفنا عن تواطؤ قوى سياسية وإدارات وأجهزة رسمية لتغطية تلك المخالفات"، داعيا الجهات المعنية للعمل على إزالة المخالفات و إستعادة الشاطئ المسلوب".

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