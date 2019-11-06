آلان عون: نتقاطع مع الحريري على فكرة تشكيل حكومة أخصائيين

أكّد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​، في تصريح تلفزيوني، "أننا نتقاطع مع رئيس الحكومة المستقيل ​سعد الحريري​ على فكرة أن يكون هناك حكومة أخصائيين"، مشيرًا الى أن "الحريري بين أن يخرج من المشهد الحكومي ويعين غيره ل​رئاسة الحكومة​ وتمثيل ​الطائفة السنية​"، كاشفًا عن أنه "ستحصل مع الحريري جولة مشاورات أخرى".

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