نقولا: ما قام به المتظاهرون اليوم حق مشروع

رأى النائب السابق نبيل نقولا في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "ما قام به المتظاهرون اليوم من اغلاق لأماكن الإذلال والسرقة والنهب في لبنان حق مشروع". واعتبر انه "لو انهم فعلوا ذلك منذ البداية لكانوا كسبوا ثقة كل اللبنانيين دون استثناء".
وأضاف "اساسا كل مطالبهم محقة اما قطع الطرقات فلم يكن مستحبا. حافظوا على الألفاظ".
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