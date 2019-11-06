نقولا: ما قام به المتظاهرون اليوم حق مشروع

رأى النائب السابق نبيل نقولا في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "ما قام به المتظاهرون اليوم من اغلاق لأماكن الإذلال والسرقة والنهب في ​لبنان​ حق مشروع". واعتبر انه "لو انهم فعلوا ذلك منذ البداية لكانوا كسبوا ثقة كل اللبنانيين دون استثناء".

وأضاف "اساسا كل مطالبهم محقة اما ​قطع الطرقات​ فلم يكن مستحبا. حافظوا على الألفاظ".