شارك محتجون في مسيرة جابت شوارع مدينة طرابلس، كما ومن شرفات المنازل، وصولا إلى ساحة عبد الحميد كرامي (النور) تخللها قرعا على الطناجر والأدوات المنزلية وغالونات المياه، وهو اسلوب جديد في التعبير عن الحراك السلمي والثورة على الفساد.
من جهة أخرى، انطلقت مسيرتين مساء اليوم في بلدتي فنيدق ومشمش العكاريتين، قرع فيها المشاركون الطناجر واواني المطبخ تعبيرا عن رفضهم للواقع المعيشي الذي وصل اليه البلد.
كانت هذه تفاصيل خبر مسيرة جابت شوارع طرابلس تخللها قرعاعلى الطناجر تعبيرا عن الحراك السلمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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