أكّد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "عندما يبدأ ​القضاء​ عمله في الملفات سيدرك الرأي العام انها ملفات وشكاوى مقدمة منا وأن المزايدات لا تمحي الحقيقة ومن عرقلها سيزور القضاء بالأول وتباعا وستسقط الأكاذيب والتجني الممارس علنا ومن تحت الطاولة علينا ولا يجب أن ننسى أن افتعال مشكلة غدا مع أصحاب المحطات سببه مستقيل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسود: افتعال مشكلة غدا مع أصحاب المحطات سببه مستقيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.