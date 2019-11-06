شكرا لقرائتكم خبر عن خبير شئون مياه: صعيد مصر أساس المياه النقية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبدالوهاب عامر، أستاذ الرى والهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إن صعيد مصر هو أساس وصلب المياه النقية فى مصر، لذا هناك تكون الأرض أكثر خصوبة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها اللجنة العامة لـحزب الوفد في محافظة القاهرة، برئاسة المهندس حسين منصور، نائب رئيس الحزب، مساء اليوم الأربعاء، حول "الواقع المائى المصرى والفرص المتاحة لمصر وشعبها"، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد.

وأشار "عامر" إلى أن المياه الجوفية التى تختزن داخل الأرض، وهى موجودة فى وادي النيل والدلتا، ومصدرها الرشح من النيل وشبكات الترع المهولة فى مصر التى لا مثيل لها فى العالم، إذ تتحكم مصر فى المياه بطريقة مُذهلة، مضيفا أن قضية المياه هى قضية خطيرة جدًا.