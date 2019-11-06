شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مائى: نهر النيل الأطول فى العالم والأفقر "فى الماء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبدالوهاب عامر، أستاذ الرى والهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إن مصر ستظل هبة النيل، فالنيل له طابع خاص وغريب فهو أطول نهر فى العالم، لكنه الأفقر فى كمية المياه، لأنه يتحرك من جنوب خط الاستواء ذات الأمطار الشديدة ثم إلى الصحارى وحتى الـ 32 درجة شمالًا.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها اللجنة العامة لحزب الوفد فى محافظة القاهرة، برئاسة المهندس حسين منصور، نائب رئيس الحزب، مساء اليوم الأربعاء، حول "الواقع المائى المصرى والفرص المتاحة لمصر وشعبها"، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد.

وشدد "عامر" على أنه بدون النيل لن تكون هناك مصر، فالله - عز وجل- خلق هذا النهر من أجل هذا الوطن، وهناك نهيرات صغيرة تصب فى بحيرة فيكتوريا التى تأتى إليها المياه من الأمطار المباشرة الشديدة، وغربًا هناك مساحات شاسعة من بحر الغزال، وهى مناطق مسطحة تسقط عليها الأمطار بنسبة 30 مليار متر مكعب من المياه تسير وتصب فى نقطة بحيرة معينة.