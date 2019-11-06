رئيس حزب الوفد: المياه مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر..وبناء سد النهضة يحكمه قوانين دولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن المياه مسألة حياة أو موت كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، مستشهدا بقول الله تعالى: "وجعلنا من الماء كل شيء حي".
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها اللجنة العامة لحزب الوفد في محافظة القاهرة، برئاسة المهندس حسين منصور نائب رئيس الحزب اليوم الأربعاء، حول "الواقع المائي المصري والفرص المتاحة لمصر وشعبها".
وأوضح أبو شقة، أن الحضارات المصرية منذ 7 آلاف عام ما هو مستغل من الأرض 4 % الشريط الموازي لنهر النيل، مشيرا إلى أن بناء سد النهضة مسألة يحكمها القانون الدولي، مؤكدا: أنه لا بد أن نكون أمام حلول مقترحة من خلال فن إدارة الأزمات، الذي يتضمن توقع الأزمات قبل حدوثها والعمل على حلها.
ووجه رئيس الوفد التحية للدكتور عبدالوهاب عامر، أستاذ الري والهيدروليكا بكلية الهندسة في جامعة القاهرة، بما سيثري الجلسة من معلومات الكل في حاجة ماسة وضرورية لان يكون على علم بها وهي مشكلة المياه.
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