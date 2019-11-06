شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة: لابد من غزو الصحراء واستغلالها بشكل علمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، إلى غزو الصحراء واستغلالها لزيادة الرقعة السكانية والزراعية.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها اللجنة العامة لحزب الوفد في محافظة القاهرة، برئاسة المهندس حسين منصور نائب رئيس الحزب اليوم الأربعاء، حول "الواقع المائي المصري والفرص المتاحة لمصر وشعبها"، بحضور الدكتور عبدالوهاب عامر، أستاذ الري والهيدروليكا بكلية الهندسة في جامعة القاهرة.

وأوضح "أبو شقة" أن مصر لديها مساحات صحراوية كبيرة ويمكن تحويلها بأسلوب علمي وفني لأن العشوائيات انتهت واندثرت، واقترح اسناد المساحات الشاسعة في الصحراء إلى شركة متخصصة تجري بحث للتربة ومعرفة كيفية استغلالها على أسس علمية.