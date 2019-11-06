شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى صناع السلام والتنمية يعلن عن تشكيل بعثة حقوقية دولية لشمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن منتدى صناع السلام والتنمية عن تشكيل بعثة حقوقية دولية من منظمات المجتمع المدنى التي انضمت إلى منتدى صناع السلام المهتمة بحقوق الإنسان، خاصة فى مناطق الصراع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهمها الهدف 16 وفض النزاعات، وذلك للقيام بزيارة لإقليم شمال سوريا للوقوف علي ما يحدث هناك ورصد إذا ما كان هناك انتهاكات يتعرض لها الشعب السوري فى إقليم شمال سوريا، و ذلك بعد العدوان التركى عليها .

وقرر المنتدى عقد مؤتمر دولي عقب هذه الزيارة للإعلان عن النتائج التي توصلت اليها البعثة وحقيقة ما يجري فى إقليم شمال سوريا، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في أولى خطوات منتدي صناع السلام والتنمية فى طريق مكافحة الإرهاب ونشر السلام وتنفيذا لرؤية ورسالة المنتدى .

ونوه بأن ذلك يأتى فى سياق تطبيق أهداف المنتدى من نبذ العنف والإرهاب ونشر السلام والسعى وراء خلق مجتمعات آمنة خالية من العنف والإرهاب.