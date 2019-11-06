شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مائى: نحتاج لدراسة شاملة لاستغلال الموارد المائية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الوهاب عامر، خبير المياه، إن الرى يستنفذ حوالى 85% من حصة مصر فى المياه، والباقى ما بين مياه الشرب والمصانع وغيرها، لافتا إلى أن موارد مصر من المياه تحتاج لدراسة حتى نستغلها الاستغلال الأمثل.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها، حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، اليوم الأربعاء، بمقر حزب الوفد بالدقى.

وأضاف عامر، أن مصر ليست هبة النيل فقط بل أنها هبة النيل والمصريين، فدول حوض النيل 10 دول وجميعها يمر منها النيل لكن مصر واحدة.