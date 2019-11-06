شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شقة: مسألة سد النهضة تحتاج حلولا وطنية ويجب دراسة كل جوانب القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن مسألة سد النهضة تحتاج إلى دبلوماسية في التعامل معها، لافتًا إلى أن هناك مواثيق دولية تحكم علاقتنا بنهر النيل كما هو الحال لباقي دول الأندوجو.

وأضاف أبو شقة خلال ندوة أدارها حسين منصور نائب رئيس حزب الوفد اليوم بمقر الوفد بالدقى، أنه لابد من وجود دراسة كاملة لعنصر المياه فى مصر من الآن، فهناك الوادى الفارغ الذي كان يستغله الرومان في الزراعة ويجب أن يتم استغلاله الاستغلال الأمثل.

ولفت رئيس حزب الوفد، إلى أن مسألة سد النهضة تحتاج لخطة وطنية لكي تكفى كل الجوانب مثلاً نتساءل عن الموارد المالية وكيفية استغلالها وغيرها

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