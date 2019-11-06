محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري ومصطفى عيد:
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن الجهاز المصرفي في مصر لديه سيولة مرتفعة تصل إلى 4 تريليونات جنيه إجمالي حجم الودائع.
وأضاف عامر، خلال كلمته للإعلان عن إطلاق مسابقة مصرية فرنسية للشركات الناشئة، اليوم الأربعاء، أن هناك رغبة في التعاون مع وزارة الاتصالات وتوظيف نسبة من هذه السيولة في تمويل هذه النوعية من الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية.
وأوضح عامر أن المركزي يدعم الشمول المالي والتكنولوجيا الرقمية والمساعدة على الانتشار في السوق المصري وتقديم كل الدعم لها، حيث يهدف إلى وجود قطاع مصرفي يساعد الشركات الصغيرة على النمو، ودعم المجددين والمبتكرين.
كانت هذه تفاصيل خبر عامر : لدينا 4 تريليونات جنيه ودائع نستهدف توجيه نسبة منها لدعم الشركات الناشئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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