الأردن يطلع سويسرا والمكسيك بمستجدات عملية الطعن في جرش

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان - (أ ش أ):
أجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم اتصالين هاتفيين بوزير الخارجية السويسري إنياتسيو كاسيس، ونائب وزير الخارجية المكسيكي جوليان فنتورا، أكد لهما فيهما أن الأردن توفر كل الرعاية الصحية والعناية لمواطنيهما الذين أصيبوا في حادثة الطعن التي وقعت في مدينة جرش الأردنية اليوم.
وأكد الوزير الأردني للمسؤولين، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، أن التحقيقات مع المشتبه به في ارتكاب هذه الجريمة بدأت تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاكمته، وأنه سيتم اطلاع بلادهما على نتائج التحقيق وفق الأعراف الدبلوماسية والقوانين.
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