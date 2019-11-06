الخارجية الألمانية: أعمال إيران في مفاعل فوردو النووي غير مقبولة

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن تشغيل إيران لأجهزة الطرد المركزي في مفاعل "فوردو" النووي غير مقبول، مطالبًا طهران بالعودة إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
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وقال ماس، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإستوني أورماس رينسالو في برلين وفقًا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء الأربعاء، إن "ماأعلن عنه الرئيس الإيراني حسن روحاني غير مقبول.. وهذه الخطوة تتناقض مع التزامات إيران وتعرض تنفيذ الاتفاق حول برنامج طهران النووي للخطر"، مؤكدًا مطالبة برلين لإيران بالعودة إلى التمسك بتعهداتها.
في الحفاظ على الاتفاق النووي"، مشيرًا إلى أن برلين ستتابع الأمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأخرى التي وقعت على الاتفاق في فيينا عام 2015.
وأوضح وزير الخارجية الألماني، أن "هدفنا يتمثل
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن أمس الثلاثاء عن مرحلة جديدة لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2015، وتشمل الخطوة الإيرانية الجديدة تشغيل أجهزة الطرد المركزي في مفاعل "فوردو" النووي.
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