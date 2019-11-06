وزير الخارجية الأردني يبحث مع مسئول أوروبي مستجدات الأراضي الفلسطينية

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اليوم الأربعاء، مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا توماس جريمينغر، سبل توسيع مجالات التعاون المتنامية بين الأردن والمنظمة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن اللقاء شهد عرض التطورات الإقليمية وتبعاتها على المملكة، والمستجدات المرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



وشدد الصفدي على أهمية تكاتف الجهود لتحقيق الهدف المشترك في بناء الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي، عبر التوصل لحلول سياسية لأزمات المنطقة، مؤكدا مركزية القضية الفلسطينية، مشددا على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل.

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ودعا وزير الخارجية إلى استمرار المجتمع الدولي بالتزاماته إزاء اللاجئين السوريين، محذرا في الوقت نفسه من مخاطر تراجع الدعم الدولي للاجئين والدول المضيفة لهم، ولفت إلى أهمية توفير الدعم الكافي للأردن لمساعدتها على تحمل عبء تلبية احتياجات مليون وثلاثمائة ألف سوري يتواجد حوالي 90 بالمائة منهم خارج مخيمات اللجوء.

من جانبه، ثمن المسؤول الأوروبي الدور الإنساني الكبير الذي تضطلع به المملكة تجاه اللاجئين السوريين.



يشار إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أكبر المنظمات الإقليمية

الأمنية في العالم والتي تضم في عضويتها 57 دولة ويعتبر الأردن من الدول الشريكة والفاعلة في المنظمة منذ انضمامها لمجموعة الدول الشركاء في العام 1998.



وفى السياق نفسه التقى الصفدي وفدا من منظمة أمريكيون من أجل السلام، واستعرض التطورات المتصلة بالقضية الفلسطينية والتحديات التي تواجه جهود تحقيق السلام الشامل في المنطقة.



وأكد الصفدي أن السلام الشامل، والدائم خيار استراتيجي عربي طريقه حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وثمن أعضاء الوفد الدور الكبير الذي تقوم به الأردن لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، والدور الإنساني الكبير للأردن في استضافة اللاجئين السوريين.