بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اليوم الأربعاء، مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا توماس جريمينغر، سبل توسيع مجالات التعاون المتنامية بين الأردن والمنظمة.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن اللقاء شهد عرض التطورات الإقليمية وتبعاتها على المملكة، والمستجدات المرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وشدد الصفدي على أهمية تكاتف الجهود لتحقيق الهدف المشترك في بناء الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي، عبر التوصل لحلول سياسية لأزمات المنطقة، مؤكدا مركزية القضية الفلسطينية، مشددا على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل.
ودعا وزير الخارجية إلى استمرار المجتمع الدولي بالتزاماته إزاء اللاجئين السوريين، محذرا في الوقت نفسه من مخاطر تراجع الدعم الدولي للاجئين والدول المضيفة لهم، ولفت إلى أهمية توفير الدعم الكافي للأردن لمساعدتها على تحمل عبء تلبية احتياجات مليون وثلاثمائة ألف سوري يتواجد حوالي 90 بالمائة منهم خارج مخيمات اللجوء.
من جانبه، ثمن المسؤول الأوروبي الدور الإنساني الكبير الذي تضطلع به المملكة تجاه اللاجئين السوريين.
الأمنية في العالم والتي تضم في عضويتها 57 دولة ويعتبر الأردن من الدول الشريكة والفاعلة في المنظمة منذ انضمامها لمجموعة الدول الشركاء في العام 1998.
يشار إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أكبر المنظمات الإقليمية
وفى السياق نفسه التقى الصفدي وفدا من منظمة أمريكيون من أجل السلام، واستعرض التطورات المتصلة بالقضية الفلسطينية والتحديات التي تواجه جهود تحقيق السلام الشامل في المنطقة.
وأكد الصفدي أن السلام الشامل، والدائم خيار استراتيجي عربي طريقه حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وثمن أعضاء الوفد الدور الكبير الذي تقوم به الأردن لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، والدور الإنساني الكبير للأردن في استضافة اللاجئين السوريين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الأردني يبحث مع مسئول أوروبي مستجدات الأراضي الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.