البابا تواضروس يستقبل وفدًا من الجمعية البرلمانية للأمن والتعاون بأوروبا

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفد من الجمعية البرلمانية للأمن والتعاون في أوروبا.



قال القس بولس حليم المتحدث

باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الوفد ضم رئيس الجمعية جورج تسراتيل، إلى جانب خمسة من الأعضاء، لافتًا إلى أن البابا تواضروس الثاني تحدثل خلال اللقاء عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، وتأكيده العلاقات الطيبة التي تجمع بين كل المصريين سواء القيادة السياسية أو الحكومة أو البرلمان وكذلك مع فضيلة شيخ الأزهر وسائر الكنائس المسيحية في مصر وخارجها.