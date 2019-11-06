السودان تبحث مع وفد منظمة الهجرة الدولية التعاون المشترك

بحث الفريق شرطة الطريفي إدريس دفع الله،وزير الداخلية السوداني مع وفد من منظمة الهجرة الدولية، سبل التعاون والتنسيق حول تطوير وسائل مكافحة الهجرة غير الشرعية. الهجرة غير الشرعية. وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن المباحثات تطرقت إلى الدور الكبير الذي يلعبه السودان للحد من الهجرة غير الشرعية، وموقعه الذي يستخدمه المهاجرون. السودان للحد من الهجرة غير الشرعية، وموقعه الذي يستخدمه المهاجرون.

وأكد وزير الداخلية السوداني أن السلام يعد أهم أولويات الحكومة الانتقالية، لافتا إلى أن السلام يسهم فى استقرار حركة النزوح.

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