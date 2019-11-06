عريقات يطلع وفدًا من الكونجرس الأمريكي على آخر المستجدات السياسية

أطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، وفدا نسائيا من أعضاء الكونجرس الأمريكي على آخر المستجدات السياسية والميدانية في فلسطين.
وناقش عريقات خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء، مع الوفد الذي ضم كل من أنيجي كريغ، وبرندا لورانس، وسوزي لي، وميكي شيري، ودبي شولتز، وبونيكولمان، ومرثا روبي، موضوع إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة، مؤكدا ضرورة دعم هذه الخطوة.
وبحث عريقات مع ضيوفه الأوضاع في المنطقة وعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، على أساس مبدأ الدولتين على حدود عام 1967.
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