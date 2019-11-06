بدء الاجتماع الثالث لـ"الليكود" و"أزرق أبيض" لتشكيل الحكومة

التقى وفدا حزبي "أزرق أبيض" و"الليكود" الإسرائيليين، عصر اليوم الأربعاء، في المحاولة الثالثة على التوالي للوصول لتفاهم بشأن تشكيل حكومة ائتلافية.
وأشارت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "مكان"، في وقت سابق من اليوم، إلى أن اللقائين السابقين لم يفضيا لأي تقدم، مضيفة أن لقاء آخرسيعقد غدا الخميس بين "أزرق أبيض" و"إسرائيل بيتنا".
وبقي أمام رئيس حزب "أزرق أبيض"، بيني غانتس، أسبوعان لإكمال عملية تشكيل الحكومة، وإذا لم يفلح في هذه المهمة، فإن التفويض سيعود إلى الكنيست لمدة 21 يوما، حيثسيكون باستطاعة أي نائب أن يحاول الحصول على تواقيع أغلبية 61 نائبا ليقدمها إلى الرئيس، وفي حال عدم حصول ذلك، فإن الكنيست سيحل مرة أخرى وستجرى جولة ثالثة من الانتخابات.
وكان غانتس اتهم، أمس الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برفض التفاوض خلال المحادثات الائتلافية الجارية، ما قد يؤدي إلى انتخابات ثالثة في غضون أقل من عام.
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