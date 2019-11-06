استقالة مدير وكالة إغاثة وتشغيل الفلسطينيين "الأونروا"

أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أنّ المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) السويسري بيير كرانبول قدّم "استقالته بأثر فوري".
تأتي هذه الاستقالة في وقت يرتقب أن تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تجديد ولاية "أونروا" لثلاث سنوات.
وقال ستيفان دوجاريك إنّ كرانبول، الذي يخضع لتحقيق داخلي حول إساءة استخدام السلطة، "أبلغ الأمين العام بأنّه يستقيل، بأثر فوري".
كانت الأمم المتحدة أعلنت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أنّ كرانبول أوقف عن العمل، موضحة أنّها عينت كريستيان ساوندرز قائماً بأعمال المفوض العام لفترة مؤقتة.
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وأشار دوجاريك إلى أنّ "الأمين العام يجدد دعمه للأونروا نظراً إلى عملها الممتاز وضرورته" بالنسبة إلى اللاجئين الفلسطينيين.
وتابع أنّه "من الضروري، في هذا الوقت، بقاء الدول الأعضاء والشركاء الآخرين مشاركين في الوكالة وفي الخدمات التي تقدمها".
ولفت المتحدث إلى أنّه من المهم "للمجتمع الدولي دعم العمل الحيوي الذي تقوم به الوكالة في مجالات الصحة والتربية والمساعدة الإنسانية، وهو مصدر استقرار في منطقة مضطربة".
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