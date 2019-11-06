ألمانيا: إلغاء 1300 رحلة بسبب إضراب المرشدين الجويين

قررت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران إلغاء 1300 رحلة إجمالاً بسبب الإضراب الذي أعلن المرشدون الجويون عزمهم القيام به على مدى يومين، اعتباراً من غدٍ الخميس. وسيؤدي الإضراب إلى تضرر نحو 180 ألف راكب.
ومن المقرر أن تلغي مجموعة لوفتهانزا 700 من إجمالي 3000 رحلة غدا الخميس، ثم 600 رحلة بعد غدٍ الجمعة، حسبما أعلنت الشركة اليوم الأربعاء في فرانكفورت.
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