العثور على 16 مهاجراً في شاحنة بهولندا

عثر على 16 مهاجراً غير شرعي بينهم أربعة قاصرين، مختبئين في شاحنة كانت تتأهب للصعود إلى عبارة متجهة من مدينة هولندية إلى انجلترا، بحسب ما أعلنت، اليوم الأربعاء، الشرطة الهولندية.

وقالت الشرطة، في بيان، إن "الشرطة الملكية عثرت على 16 أجنبياً في شاحنة في آيماودن" المدينة الواقعة على الساحل الغربي الهولندي.

وأوضحت أن الشاحنة تنقل قطع غيار سيارات وقد اختبأ الأجانب بينها.

وأضافت أن سائق الشاحنة اتصل بعناصر الأمن، قبل إبحار العبارة، ليشير إلى سماعه جلبة داخل الشاحنة.

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وعثر الشرطيون في الشاحنة على أربعة قاصرين وامرأة و11 رجلاً من جنسيات مختلفة.

وتم فتح تحقيق عهد به للشرطة. وتم توقيف السائق بشبهة تهريب بشر، بحسب البيان.

وكان عثر في 23 أكتوبر الماضي على 39 مهاجراً لقوا حتفهم في شاحنة مبردة قرب لندن في مأساة هزت العالم وسلطت الضوء على طرق هجرة غير شرعية منظمة جدا في أوروبا. وكانت الحاوية وصلت من بلجيكا.

كما عثر في اليونان على 41 مهاجراً أحياء في شاحنة مبردة، بحسب ما أفادت الشرطة اليونانية.