بدء الجلسات العامة في التحقيق الهادف لعزل ترامب الأسبوع المقبل

أعلن عضو الكونجرس الأميركي آدم شيف أن أولى جلسات الاستماع في التحقيق الهادف إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستجري في أول يومين من الأسبوع المقبل.

يأتي هذا الإعلان مع دخول التحقيق مرحلته العلنية.

وقال شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، في بيان، إن مسؤولين بينهما وليام تايلور، السفير الأميركي الحالي لدى أوكرانيا الذي دعم اتهام ترامب بالسعي إلى ممارسة ضغوط على كييف للتحقيق في تهم بشأن منافسه جو بايدن من أجل مكاسب سياسية شخصية، سيدلي بشهادته الأربعاء المقبل.

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بينما ستقدم السفيرة الأميركية السابقة في أوكرانيا ماري يوفانوفيتش شهادتها الجمعة المقبلة.

ويشرف شيف، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الذي يسيطر على مجلس النواب في الكونجرس، على عملية التحقيق الهادفة إلى عزل ترامب.