الإمارات تعلن إعادة انتخاب "خليفة بن زايد" رئيساً لها لولاية رابعة

أعلنت الإمارات، الأربعاء، إعادة انتخاب خليفة بن زايد آل نهيان، رئيسًا للبلاد لفترة ولاية رابعة.



ووفق وكالة الأنباء الرسمية بالإمارات (وام)، "جدد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، الثقة في الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيسا للمجلس الأعلى للاتحاد، لولاية رابعة مدتها خمس سنوات، وفقا لأحكام دستور الإمارات".



وخليفة بن زايد (71 عامًا)، رئيس الإمارات، حاكم إمارة أبو ظبي، منذ 15 عامًا.



كما يعد أكبر أبناء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكان وليًا لعهده فخلف والده بعد وفاته في حكم إمارة أبو ظبي، وانتخبه المجلس الأعلى للاتحاد رئيسا للدولة في نوفمبر/تشرين ثان 2004.



وعادة ما يغيب خليفة بن زايد، عن الظهور الإعلامي، لا سيما منذ الإعلان عن خضوعه لعملية جراحية إثر إصابته بجلطة، في يناير/كانون ثان 2014، ما يعتبره معارضوه "ليس الحاكم الفعلي للبلاد"، فيما يصفه مؤيدوه بـ"راعي التقدم والاستقرار في الإمارات".