كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعادة انتخاب الشيخ خليفة بن زايد رئيساً للإمارات لولاية رابعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات، مساء الأربعاء، إعادة انتخاب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات لولاية رابعة.

وقال المجلس في بيان له: "نعرب عن عميق الثقة في القيادة الحكيمة لرئيس الدولة، داعين المولى عز وجل أن يحفظه، وأن يوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء بحكمته السديدة على النهج الذي يعزز دعائم نهضة الوطن ومكتسباته ويحقق طموحات شعبه الكريم".

ولم تذكر الوكالة الإماراتية آلية إجراء الانتخاب، كما لم تنشر صوراً لذلك.

وخليفة بن زايد يبلغ من العمر 71 عاماً، وهو رئيس الإمارات، حاكم إمارة أبوظبي، ويعد أكبر أبناء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكان ولياً لعهده فخلف والده بعد وفاته في حكم إمارة أبوظبي، وانتخبه المجلس الأعلى للاتحاد رئيساً للدولة في نوفمبر 2004.

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لكن الرئيس الإماراتي الذي يحكم البلاد منذ 15 عاماً، يغيب عن أية أنشطة رسمية علنية، منذ تعرضه لوعكة صحية ألمت به، في يناير 2014، حسب الإعلان الرسمي.

ويؤكد الظهور النادر لخليفة بن زايد، الذي كان آخره في مايو الماضي (خلال شهر رمضان المبارك)، حقيقة أن ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد (شقيق خليفة)، هو الممسك فعلياً بزمام الأمور، وأنه صاحب كل القرارات التي تصدر باسم شقيقه، فضلاً عن أنه هو من يقوم بكل الجولات الرسمية، ويستقبل كل الضيوف الرسميين الذين يزورون الإمارات، ويُجري المباحثات كافة على كل الأصعدة.

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هو الرئيس الحالي لدولة الإمارات، وانتخب رئيساً للدولة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد في 3 نوفمبر 2004.