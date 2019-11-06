كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. زعيم حركة الشباب على شريط فيديو لأول مرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مسلحو حركة الشباب الصومالية شريط فيديو يقدم لأول مرة عرضًا جزئيًا لزعيم الجماعة " أبو عبيدة".

حيث يُظهر مقطع الفيديو، الذي نُشر يوم الثلاثاء، لقاء عبيدة مع مقاتلي حركة الشباب في غابة قبل غارة المجموعة الفاشلة في 30 سبتمبر على باليدوغل.. وهي قاعدة جوية تستخدمها القوات الأمريكية في الصومال.

يُظهر الفيديو يدي عبيدة وكتفيه، لكنه يطمس وجهه، وسمع صوته وهو يخاطب المهاجمين المحتملين، ويطلب منهم أن يستهدفوا الأفراد العسكريين الأمريكيين في الهجوم.

قائلًا: "هدفنا الأكبر اليوم هو الأميركيين، وليس المرتدين، السبب الوحيد لبذلنا كل هذا الجهد والقيام بكل هذا الاستعداد اليوم هو مهاجمة القوات الأمريكية. لذلك يجب عليك تنفيذ العملية بكفاءة عالية".

وعلي صعيد آخر فقد، عرضت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 6 ملايين دولار لمن يدلى بمعلومات للقبض على عبيدة. أصبح عبيدة، المعروف سابقًا باسم أحمد درييه أميرًا للشباب في عام 2014 بعد وفاة الزعيم السابق، أحمد عبدي جودان.

كان جودان واحدًا من العديد من مقاتلي الشباب والقادة الذين قتلوا في هجمات شنتها الطائرات الأمريكية وطائرات بدون طيار.

الفيديو الجديد يظهر وجوه وأسماء حوالي عشرة مسلحين شاركوا في هجوم " باليدوغلي "وقال مسؤولون صوماليون وأمريكيون إن جميع المتشددين الذين شاركوا في الهجوم قتلوا قبل اختراق القاعدة.

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وفي الوقت نفسه، أطلقت السلطات الصومالية نظامًا للتحقق من الخلفية لوقف تسلل حركة الشباب وغيرها من الجماعات المسلحة إلى المكاتب الحكومية.

يقوم البرنامج بإنشاء قاعدة بيانات لتخزين المعلومات الشخصية وكذلك جهات الاتصال وعناوين موظفي الحكومة الفيدرالية. تحدث برنامج "ملف التحقيق الصومالي" الخاص بـفوا إلى أربعة موظفين حكوميين استجوبهم عملاء المخابرات الصومالية الذين أخذوا تفاصيلهم وصورهم وبصمات أصابعهم.

وبصرف النظر عن المعلومات الشخصية، سئل الموظفون أيضا عن الروابط المحتملة مع الشباب والدولة الإسلامية.

يقول أحد موظفي الخدمة المدنية الذي لم يرغب في ذكر اسمه: "سُئلت عما إذا كان لدي صلات بحركة الشباب وإذا سافرت إلى منطقة الشباب، وإذا اتصلت بي الشباب وإذا طلبوا المال". "لقد سألوا عما إذا كان لأي شخص في عائلتنا ذات صلة بحركة الشباب".

وأكد موظفو الحكومة الآخرون الذين قابلتهم "ملف التحقيق" أنهم سُئلوا نفس الأسئلة.

بدأ نظام فحص المعلومات الأساسية قبل عدة أشهر، ولكن بدأت المقابلات الصارمة لموظفي الحكومة في أعقاب الهجوم الانتحاري الذي وقع يوم 24 يوليو في مكتب رئيس بلدية مقديشو، وأودى بحياة العمدة الراحل عبد الرحمن عمر عثمان.