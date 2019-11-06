كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوروندي تُمد الصومال بالمركبات القتالية لمكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت بعثة الاتحاد الافريقي اليوم الاربعاء، ان الكتيبة البوروندية التابعة لبعثة الاتحاد الافريقي في الصومال (اميسوم) مزودة بمركبات قتالية لتعزيز عمليات مكافحة الارهاب المستمرة في الصومال.

وقالت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال إن الحكومة البوروندية سلمت نحو 20 ناقلة جنود مدرعة كمعدات مملوكة للوحدات لقواتها العاملة تحت قيادة بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال.

كما أعلن فرانسيسكو ماديرا رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي في بيان صادر في مقديشو "جنودنا شجعان، لكنهم يحتاجون إلى الحماية أثناء القتال. لذا فإن حاملات الجنود المدرعة ستحميهم وهم يقاتلون العدو".

وقال ماديرا إن ارتفاع معدل تآكل المعدات بسبب بيئة التشغيل القاسية يتطلب من البلدان المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي استبدال المعدات بشكل دوري لضمان كفاءة العمليات.

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حيث تنتشر القوات البوروندية إلى جانب قوات أخرى من جيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا في الصومال بموجب تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لدعم قوات الأمن الصومالية لهزيمة الجماعات الإرهابية.

وأشار ماديرا الذي تفقد المعدات الجديدة في مقديشو إلى أن المعدات العسكرية ستعزز قدرة بعثة الاتحاد الأفريقي على مكافحة الإرهاب مع ضمان سلامة الجنود. وأضاف "إنهم عاملون في القوة ومضاعفات للقوة بلا شك، وأشكر رئيس بوروندي على توفير هذه المعدات الأساسية".

وقال ريتشارد بانيانكيمبونا قائد فرقة بوروندي التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، إن الناقلات ستعزز حركة قواته وحماية المدنيين وموظفي الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال.

مضيفًا "القوات البوروندية تحت قيادة أميسوم تقوم بتأمين منطقة شابيل الوسطى، ونحن ننشرهم لدعم تنفيذ تفويض بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال".