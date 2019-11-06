كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصومالية صفية خالد "تفوز" في انتخابات البلدية في أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتخبت ثاني أكبر مدينة في ولاية ماين، التي تضم الآلاف من القادمين الجدد من أفريقيا، أميركياً صومالياً لعضوية مجلس المدينة.

فقد فازت صفية خالد البالغة من العمر 23 عامًا يوم الثلاثاء، علي زميلها الديموقراطي لشغل مقعد في مجلس مدينة لويستون في حملة شابتها في الأيام الأخيرة هجمات وتهديدات عنصرية مشحونة بوسائل الإعلام الاجتماعية.

وقالت خالد إن فوزها دليل على أن "منظمي المجتمع تغلبوا على المتصيدون عبر الإنترنت".

Advertisements

تعد ولاية ماين هي الدولة الأكثر بياضا في البلاد ، ولكنها موطن لعدد متزايد من الافارقه الذين فروا من وطنهم.

فقد بدأ الصوماليون ينتقلون إلى لويستون قبل عقدين من الزمن بحثًا عن مساكن بأسعار معقولة بعد أن استقر الكثيرون منهم في بورتلاند. المدينة التي يبلغ عدد سكانها 36000 نسمة وهي الثانية من حيث عدد السكان في ولاية ماين فقط في بورتلاند، تضم الآن أكثر من 5000 أفريقي.

وقالت خالد ، التي ولدت في الصومال، لصحيفة صن جورنال إنها تهدف إلى جلب التنوع إلى حكومة المدينة.

مضيفًا "كانت حملتي تدور حول دفع لويستون للمضي قدماً ولحكومة شاملة ومتنوعة".