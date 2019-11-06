قريبا.. المرأة في السعودية لها العصمة وحق التطليق – التفاصيل

أجاز عضو هيأة كبار العلماء في السعودية، اليوم الثلاثاء، حق المرأة في أن تكون لها العصمة، أي حق التطليق، إذا ما اشترطت ذلك في عقد القران؛ ليحتدم الجدل من جديد داخل المجتمع السعودي بين داعم لخطوة تعزز المساواة بين الجنسين، ومعارض.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة “عكاظ” المحلية عن عضو الهيأة عبد الله المنيع أنه يجوز للمرأة اشتراط أن تكون العصمة بيدها في عقد الزواج”، حيث أن المسلمين على شروطهم”.
وخلال ساعاتٍ قليلة من تصريح المنيع، تصدر وسم “#جواز_العصمة_بيد_المرأة” قائمة الأعلى تداولاً في السعودية، حيث انقسم المغردون بين مرحب بالإباحة، ومستنكر لها، وفريق ثالث ساخر.
والعديد من المغردات السعوديات أعربن عن سعادتهن بنيل مزيد من الحقوق خلال الآونة الأخيرة باستخدام عبارات “ليبدأ عصر المرأة”.
وتناولت أخريات التصريح بكثير من السخرية، فقلن: “بقي فقط أن يباح للمرأة الزواج من أربعة” للتساوي مع الرجل.
لكن عدد من المعلقين اعتبر أن هذا الأمر سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الطلاق، واستقواء النساء على “خراب البيوت، وهدم الأسر” بوتيرة أسرع، لافتاً الانتباه إلى أن معدلات الطلاق في البلاد أصلاً في ارتفاع مطرد.
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