المهرجان الدولي لتلاقح الثقافات يسدل ستاره بعروض تمزج بين موسيقى متنوعة-فيديو

اختتمت نهاية الأسبوع الماضي، بمدينة العرائش، الدورة الثامنة من المهرجان الدولي لتلاقح الثقافات، بعد أسبوع من العروض الموسيقية المختلفة والمتنوعة.

وعرف حفل الاختتام، تقديم عروض موسيقية تمزج بين أنماط من مختلف الثقافات.

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وصرح عبد الرحمان الينجيري، مدير المهرجان لـ”اليوم24″، أن هذه الدورة عرفت مشاركة 220 فنانا من 10 دول من مختلف القارات، وهي العراق، فلسطين، الجزائر، وإسبانيا، ومقدونيا، وكولومبيا، وكندا، وفرنسا، والمغرب.

وقدمت عروض المهرجان في مختلف ساحات المدينة، في خطوة تغني المشهد الفني والثقافي في العرائش، علما أن هذه الدورة، اتخدت البيئة موضوعا كونها قضية كونية.