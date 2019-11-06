تحل اليوم الأربعاء، السادس من نونبر، ذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، وبهذه المناسبة عبر عدد من المغاربة، عن فخرهم بالمسيرة.
وقال أحد المواطنين، إن المسيرة الخضراء هي” مسيرة سليمة وشعبية وملكية ايضا، بعدما أعطى الملك الراحل انطلاقتها..”، وأشار آخر إلى أن المغرب استرجع جزء من أراضيه بفضل المسيرة الخضراء.
وأوضح مواطن آخر أن “جميع المغاربة في ذلك الوقت أبانوا عن استعدادهم للمشاركة في المسيرة..، هاجسهم الوحيد هو المشاركة من أجل المغرب”.
علاوة على ذلك، أعرب عدد من المواطنين عن استعدادهم للمشاركة في مسيرة أخرى شبيهة بالمسيرة الخضراء.
كانت هذه تفاصيل خبر المغاربة والمسيرة الخضراء: مناسبة تاريخية وأجدادنا ضحوا بأنفسهم دفاعا عن الصحراء-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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