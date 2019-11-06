طنجة..نائب رئيس مقاطعة السواني يستقيل من مسؤوليته

وجه عبد الكريم ابن خيارة النائب الرابع بمجلس مقاطعة السواني المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، أول أمس الإثنين، بطنجة، استقالته إلى رئيس المقاطعة أحمد الغرابي القيادي في حزب العدالة والتنمية، لأسباب شخصية.

وكتب ابن خيارة في الإستقالة الموقعة بإسمه “يؤسفني سيدي أن أتقدم لسيادتكم الموقرة باستقالتي من مهامي كنائب رابع لرئيس مقاطعة السواني، وذلك لأسباب شخصية”. دون أن يدخل في التفاصيل.

وكشفت مصادر مقربة من ابن خيارة ل “اليوم24” على أن سبب تقديمه لاستقالته، يعود إلى الصراعات الداخلية التي يعيشها قياديو الإتحاد الدستوري هذه الأيام بطنجة، بعدما تعثر عليهم الحسم في موقف الاستمرار في التحالف مع العدالة والتنمية على الصعيد المحلي من عدمه.

وأضافت المصادر ذاتها، أن هذا الارتباك عبرت عنه ازدواجية مواقف الاتحاد الدستوري، بعد توقيع عبد السلام العيدوني نائب رئيس مجلس جماعة طنجة المنتمي للدستوري، لبلاغ في 23 أكتوبر الماضي، ضد حزب العدالة والتنمية المسير للمجلس الجماعي، رفقة حزبين من المعارضة، هما الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، في الوقت الذي تنفي قيادات داخل الاتحاد الدستوري علمها بهذا الموقف.

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وتضمن البلاغ الذي يتوفر الموقع على نسخة منه، الارتباك الذي يسود مجلس جماعة طنجة، وقيام أغلبية حزب العدالة والتنمية المسيرة للمجلس بإغلاق دوراته في وجه المواطنين والصحافة وذلك باللجوء إلى تطبيق المادة 48 من القانون التنظيمي 113.14، بحجة الارتباك التي تشهده دورات المجلس.