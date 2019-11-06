الأمن الوطني: المخالفات المتعلقة بعدم احترام سرعة السير ارتفعت بـ407 بالمائة خلال أكتوبر

ذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، أن عدد المخالفات السير، المحررة في شهر أكتوبر الماضي، ارتفعت بشكل ملحوظ، مقارنة بشهر أكتوبر من السنة الماضية، وأوضحت أن “عدد المركبات التي تم ضبطها مخالفة لقانون السير، في شهر أكتوبر الماضي، بلغ 219 و422 مركبة، بزيادة ناهزت حوالي 30 بالمائة”.

وفي تحليل نوعي لهذه المؤشرات الرقمية، قالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، إن “مخالفة عدم احترام السرعة المحددة، التي تم رصدها بواسطة رادار مراقبة السرعة هي الأكثر تسجيلا”.

وأشار المصدر الأمني، إلى أن المخالفات المتعلقة بعدم احترام سرعة السير، “بلغت خلال شهر أكتوبر المنصرم 47 ألف و185 مخالفة من بينها 2096 تمت معاينتها ليلا، مسجلة بذلك ارتفاعا كبيرا ناهز 407 بالمائة في عدد المخالفات المسجلة، وبأكثر من 521 بالمائة في عدد المحاضر المحررة والمحالة على النيابة العامة، وذلك مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة”.

وبخصوص محاضر مخالفات السير المحررة في الشهر الماضي، فقد تزايدت بأكثر من 11 بالمائة، كما تزايدت الغرامات الصلحية الإجمالية التي تم تحصيلها، بأكثر من 35 بالمائة، والمبالغ المالية المستخلصة لفائدة خزينة الدولة، ارتفعت بما يناهز 32 بالمائة.

وتأتي في المرتبة الثانية، بحسب المديرية العامة للأمن الوطني مخالفات عدم حمل خوذة الرأس أثناء سياقة الدراجات بمختلف أنواعها، فبحسب المصدر ذاته، “بلغت الشهر المنصرم 18 و226 مخالفة أي بنسبة 8,31 بالمائة، متبوعة بمخالفة استعمال الهاتف المحمول أثناء السياقة.

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أما عمليات المراقبة المرورية لمكافحة السياقة تحت تأثير حالة السكر باستعمال آليات قياس نسبة الكحول المنبعث من الفم، فقد بلغ عدد السائقين الخاضعين لهذا الإجراء، 8257 سائقا، أي بنسبة ناهزت 120 بالمائة، في حين بلغ عدد الاختبارات الإيجابية 467 فحصا، وعدد الأشخاص المحالين على العدالة 384 شخصا.

وبخصوص اختبارات مستوى الكحول التي باشرتها مصالح حوادث السير خلال معالجتها لمحاضر حوادث السير المرتكبة، تقول المديرية العامة للأمن الوطني، إنها “بلغت 797 اختبارا، أي حوالي 10 بالمائة من إجمالي الاختبارات المنجزة في إطار الأمن الطرقي، وقد تبين أن 180 منها كان إيجابيا وكشفت عن تورط السائقين في ارتكاب حوادث سير نتيجة حالة السكر”.

وبخصوص المخالفات المرتبطة بالحالة الميكانيكية للمركبات، فقد عاينت مصالح السير والجولان التابعة للأمن الوطني خلال شهر أكتوبر الفارط 2.657 مخالفة، همّت بالأساس 1.135 شاحنة، و147 حافلة، و1.375 سيارة نفعية.

وأشار المصدر ذاته، أن هذه المخالفات “تنوعت ما بين انعدام الفحص التقني، والعجلات المطاطية المتآكلة، إضافة إلى انعدام الإضاءة، والحمولة الزائدة في الوزن والعدد حسب طبيعة المركبة، وفضلا عن عدم التوفر على تجهيزات السلامة اللازمة، علاوة على خلل في كوابح الفرامل وغيرها.

وبالنسبة لمخالفات الوقوف في الأمكنة المخصصة لسيارات نقل الأموال والودائع، الموجودة أمام الوكالات البنكية، فقد بلغت خلال شهر أكتوبر المنصرم 1.611 مخالفة، بينما بلغ عدد المركبات المودعة بالمحجز البلدي 530 مركبة مقارنة مع 457 مركبة خلال شهر أكتوبر من السنة المنصرمة.