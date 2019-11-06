بغد غياب دام لـ20 سنة.. عبد السلام الحسيني ينشد للجمهور المغربي دون مقابل

اختار المنشد المغربي عبد السلام الحسني، مصالحة جمهوره المغربي، بعد غياب دام لمدة 20 سنة، عبر حفل أقيم يوم أمس الثلاثاء، بسينما ميغاراما بمدينة الدار البيضاء.

واختار المنشد عبد السلام الحسيني، إحياء الحفل دون مقابل مادي، وذلك في خطوة منه لمصالحة الجمهور المغربي، حسب ما كشفته الشركة المنظمة للحفل.

وقدم عبد السلام الحسني، في الحفل، 17 أنشودة، بحضور شخصيات معروفة من بينه افنانين هم كريمة غيث، ومروان حاجي، وسعيد مسكر.

ويتمتع المنشد المغربي عبد السلام الحسني، بشهرة واسعة في دول مصر وأمريكا ودول الخليج العربي، وقد كانت بدايته في الغناء والتلحين، قبل ان يقرر التخصص في الانشاد الديني، بعد حلم رأى فيه الرسول صلى آلله عليه وسلم.