الاتحاد الكونغولي يدخل على خط أزمة الوداد والرجاء ويراسل الجامعة بخصوص وضعية مالانغو – صورة

دخل الاتحاد الكونغولي لكرة القدم، على خط أزمة “ديربي” الوداد والرجاء البيضاويين، وقضية اللاعب الكونغولي بين مالانغو مهاجم فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، الذي رفعت بسببه العديد من “الطعون” ضد مشاركته مع الفريق الأخضر.

وبطلب من فريق الوداد البيضاوي، بعث الاتحاد الكونغولي مراسلة للجامعة الملكية المغربية للعبة، وفريق الوداد، يشير فيها إلى أن مالانغو غادر بطريقة غير قانونية فريقه مازيمبي، صوب فريق الرجاء البيضاوي، في محاولة للتأكيد على أن مشاركته مع الرجاء غير قانونية.

أما بخصوص المباريات الدولية التي خاضها اللاعب، فقد أكد الاتحاد الكونغولي، في المراسلة ذاتها، بأن اللاعب خاض مباراة وحيدة فقط مع المنتخب الأول، في مباراة ودية جمعته بالنيجر، كطما شارك في 4 مباريات مع المنتخب المحلي، أي أنه لم يكمل شرط المباريات الـ10 التي تضعها الجامعة.

هذه الخطوة، يعتبرها العديد من الرجاويين “انتقامية” من الاتحاد الكونغولي وفريق مازيمبي، الذي لم يستسغ رحيل لاعبه صوب الرجاء، كما يشدد النادي الأخضر بأن وضعية اللاعب قانونية.

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جدير ذكره، أن الوداد البيضاوي يبحث عن الفوز بالقلم على الرجاء في البطولة العربية، بسبب “عدم قانونية” مشاركة مالونغو حسب تعبير النادي، بينما تقد فريق نهضة الزمامرة هو الآخر بطعن، عن مشاركة اللاعب مالانغو في المباراة التي فاز فيها الرجاء بهدفين مقابل هدف وحيد.