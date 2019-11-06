شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة ترحب بالتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:37 مساءً, 6 نوفمبر 2019 م
المناطق - واس
رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي أبرم أمس في الرياض.
وقال بيان صادر عن الخارجية الأمريكية اليوم: ” إن الولايات المتحدة الأمريكية تأمل من خلال التوقيع على هذه الوثيقة أن يتواصل عمل جميع الأطراف سوية لإنهاء النزاع وتحقيق السلام والاستقرار اللذين يستحقهما الشعب اليمني”.
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تتقدم بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وحكومة المملكة، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تسهيل هذا الاتفاق المحوري، الذي سيدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة نحو تسوية سياسية شاملة.
وحثّ البيان جميع الأطراف للتوصل إلى حل دائم وعلى الالتزام بتنفيذ الاتفاق، مع تأكيد دعم الولايات المتحدة ومواصلتها العمل مع شركائها الدوليين لإحلال السلام والازدهار والأمن في اليمن.
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