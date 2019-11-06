سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي يلتقي مسؤول أوروبي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:05 مساءً, 6 نوفمبر 2019 م المناطق _ بروكسل التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي سعد العريفي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ديفيد ماكليستر .

وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات في المنطقة ومعاينة سبل تعزيز التعاون بين المملكة والبرلمان الأوروبي في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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