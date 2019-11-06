محمد بن زايد وعمران خان يبحثان هاتفيا علاقات التعاون بين البلدين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع عمران خان رئيس وزراء باكستان علاقات التعاون الثنائي المشترك بين البلدين.

وناقش الجانبان، خلال اتصال هاتفي، الأربعاء، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





وتربط باكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة علاقات وطيدة، تجذرت خلال العقود الماضية، وترجمت إلى تعاون متعدد الأوجه، يمثل حالة فريدة في العلاقات العربية الآسيوية في المنطقة.

وتُعَد باكستان من أولى الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الإمارات، وهو ما يجسد عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين والروابط الاجتماعية والثقافية التي تربطهما.