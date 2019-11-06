ولي عهد أبوظبي ورئيس صربيا يبحثان هاتفيا التعاون الثنائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع ألكسندر فوتشيتش الرئيس الصربي، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.
وتبادل الجانبان خلال اتصال هاتفي، الأربعاء، وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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