عشرات القتلى في هجوم إرهابي حوثي على "المخا"

سقط عشرات القتلى والجرحى، الأربعاء، في هجوم إرهابي واسع شنته مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على مدينة المخا التابعة لمحافظة تعز، غربي اليمن.

وقال مصدر محلي وآخر عسكري لـ"العين الإخبارية"، إن "مليشيا الحوثي قصفت المخا بـ4 صواريخ بالستية، وطائرة مسيرة إيرانية الصنع".



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ونجحت دفاعات قوات التحالف العربي، في اعتراض 3 صواريخ حوثية، فيما سقط رابع في منطقة مكتظة بالسكان.

كما سقطت طائرة مسيرة بدون طيار، إيرانية الصنع، قرب مستشفى منظمة أطباء بلا حدود الواقع وسط مدينة المخا، حسب المصادر.

وأسفر الهجوم الإرهابي عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وفقا للمصادر.

ووفقا للمصادر، فقد تدخلت عيادات الهلال الأحمر الإماراتي، في إسعاف الضحايا إلى مستشفى المخا الريفي.