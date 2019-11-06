محلل ليبي: تفوق سلاح الجو يؤمن تقدم قوات الجيش

قال المحلل العسكري "محمد الترهوني" اليوم الأربعاء إن تفوق سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبيي على الطيران التركي المسير والدفاعات الأرضية والجوية لدى المليشيات بات واضحا بحيث أصبحت تؤمن تقدمات القوات البرية بشكل واضح.



واستطاع سلاح الجو الليبي تنفيذ عدد من الضربات على المواقع المتقدمة ومراكز تخزين وتجميع الطيران التركي المسير وتمركزات وذخائر المليشياتما افقدها القدرة على التحرك على الأرض في ظل تحقيق الجيش الليبي انتصارات متتالي.

وتابع الترهوني، في حديث لـ"العين الإخبارية" أن المراقبين العسكريين المتابعين للمشهد العسكري يجزمون أن المرحلة وصلت لنقطتها الأخيرة وهي بداية نهاية تلاشي حكومة الميليشيات.

وحول الموقف العسكري، قال "الترهوني" إن القوات البرية المكونة من كتيبة طارق بن زياد التابعة للقيادة العامة للجيش وغرفة عمليات أجدابيا واللواء التاسع، حققت تقدما كبيرا، مستفيدة من السيادة الجوية للجيش الليبي تحت غطاء ناري.



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وأوضح “الترهوني" أن الضربات الجوية بدأت تتجه لمناطق جديدة لم يسبق توجيه ضربات إليها مؤكدا عزمه للقضاء على الإرهاب مثل معسكر الساعدي بسرت وهو مخصص للجماعات الإرهابية القادمة من مدينة مصراته، واستهدف أيضا معسكر ما يسمي "بشير البقرة" في تاجوراء.







ويقول الترهوني إن الدفاع الأرضي والجوي للمليشيات منهار تماما خاصة مع دخول الدعم التركي في مرحلة من الغموض مع بدء عمليتها العسكرية في سوريا وتدمير سلاح الجو لعدة آليات في منطقة غوط الرمان، ومشروع الموز بمحور منطقة السبعة بالإضافة الي معسكر السعدواي في عين زارة ما أسفر عن تحطيم دبابتين وسبع عربات، واستهدف موقع للميليشيات في مدينة غريان.

وشدد "الترهوني" على أن معركة طرابلس عسكريا تكاد تكون انتهت خاصة إذا ما ربطنا تصريحات القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر لصحيفة اندبندنت عربية حول دخول طرابلس، والتقدم الكبير لقوات الجيش مع وصول تعزيزات كبيرة جدا لكتيبة 106 لمحاور القتال بالإضافة إلي تعزيزات اخرىوصلت لجميع المحاور.



يذكر أن سلاح الجو الليبي نفذ عمليات قصف مكثفة اليومين الماضيين على طول الخط من مدينة سرت شرقاً مروراً بمدينة مصراتة واستهداف أهداف بكليتها الجوية وصولاً إلى قاعدة معيتيقة الجوية وأهداف اخرى على خطوط التماس بين القوات المسلحة وقوات الوفاق جنوب العاصمة طرابلس.



كما نصب الجيش الليبي كمينا محكما للمليشيات في محور صلاح الدين أسفر عن سقوط أسرى وقتلى وصلوا إلى اكثر من 30 ميليشياوي بعد ايهامهم بانسحاب القوات وتراجعها وفق للمركز الإعلامي أمس الثلاثاء.