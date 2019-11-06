البواردي وكبير وزراء سنغافورة لشؤون الدفاع يبحثان التعاون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى محمد بن أحمد البواردي وزير دولة الإمارات لشؤون الدفاع، مساء الأربعاء، محمد مالكي بن عثمان كبير وزراء دولة سنغافورة لشؤون الدفاع والخارجية الذي يزور الإمارات حاليا.



وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة التي تربط الإمارات وسنغافورة في مختلف المجالات، وبحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خاصة في المجال الدفاعي.

وناقش الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها.

حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين والضباط في وزارة الدفاع والوفد المرافق للضيف.

وفي وقت سابق التقى الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، محمد مالكي بن عثمان، وبحثا خلال اللقاء تعزيز العلاقات بين الإمارات وسنغافورة من خلال تنمية التعاون والصداقة التي شهدت قفزة نوعية بتوقيع البلدين الشراكة الشاملة مطلع مارس/آذار الماضي.