وزير الخارجية الأمريكي: اتفاق الرياض خطوة مهمة للتوصل لحل سياسي في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن اتفاق الرياض خطوة مهمة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن.



وأعرب بومبيو في بيان للخارجية الأمريكية -عقب لقائه مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية في واشنطن- عن شكر الولايات المتحدة للسعودية لدورها في التوصل لاتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وشدد الوزيران على أن اتفاق الرياض خطوة مهمة في التوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الصراع في اليمن.

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كما ناقش الجبير وبومبيو تطورات الأوضاع في كل من سوريا والعراق ولبنان، ومواصلة مواجهة سلوكيات النظام الإيراني التي تهدد استقرار المنطقة .

ووقعت الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في وقت سابق"اتفاق الرياض" ما يدشن لمرحلة جديدة من وحدة الصف في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.

حضر مراسم التوقيع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.