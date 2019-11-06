شكرا لقرائتكم في تصعيد جديد.. إيران تطرد مفتشة بالوكالة الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الثلاثاء، عن طرد مفتشة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد اعتقالها ومصادرة وثائق سفرها.

ووفقا لوكالة "فارس"، فقد أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، خبر منع دخول إحدى مفتشات الوكالة الدولية إلى موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم، الأسبوع الماضي، بسبب التخوف من احتمال اصطحاب المفتشة لمواد "مشبوهة".

وذكرت الوكالة أن أجهزة التفتيش أظهرت علامات إنذار لدى دخول المفتشة لموقع "نطنز" ولذلك تم منع دخولها إلى الموقع، وقد تم إبلاغ الوكالة الدولية بالأمر، كما أعلنت إيران للوكالة الدولية أن تصريح المفتشة قد أصبح لاغياً.

Advertisements

وجاء في بيان منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن المفتشة لم تواصل مهامها في إيران، وغادرت الأراضي الإيرانية عائدة إلى فيينا.

هذا بينما يعقد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اجتماعا يوم غد الخميس، لبحث انتهاكات إيران الجديدة.

وذكرت مصادر أن الاجتماع سيناقش بالإضافة إلى قضية المفتشة، الشبهات التي أثيرت حول بقايا اليورانيوم المخصب في مركز طورقوزآباد بالقرب من طهران.

يذكر أن إيران وافقت وفق الاتفاق النووي على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بإرسال 130 إلى 150 مفتشا.