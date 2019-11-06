عاجل| رئيس وزراء بريطانيا يستقيل من رئاسة الحكومة

قدّم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته للملكة إليزابيث الثانية في قصر باكنجهام، وبدأت رسميا حملة حزب المحافظين الانتخابية، حسب ما أفادت قناة "روسيا اليوم" في نبأ عاجل عنها صباح اليوم.

واتجه جونسون صباح اليوم الأربعاء للقاء الملكة إليزابيث الثانية، لطلب حل البرلمان البريطاني.

وقال "جونسون"، إنه اضطر لتقديم استقالته بعد رفض البرلمان التوصل إلى حل بشأن الموقف من اتفاق "بريكست"، حيث تعد هذه الخطوة ضرورية لخوض الانتخابات البرلمانية التي تنطلق في 12 ديسمبر المقبل.

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وتقدّم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اعتذاره، لعدم إيفائه بتعهده بتنفيذ بريكست في 31 أكتوبر، كما دافع عن الاتفاق الذي توصل إليه للخروج من الاتحاد الأوروبي والذي انتقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووصل بوريس جونسون إلى رئاسة الوزراء في يوليو، وأعلن في حينه أنّه سينفذ بريكست في 31 اكتوبر "مهما كلف الأمر"، مضيفاً أنّه يفضّل "الموت في قعر حفرة" عوضاً عن طلب تأجيل جديد.

أقدم عدد من الوزراء في حكومته على الاستقالة على خلفية الإخفاق في التقدم في ملف المفاوضات بشأن بريكست، وتمهيدًا لانطلاق انتخابات برلمانية مبكرة.