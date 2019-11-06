واكيم: التيار الباسيلي ما زال يعيش حالة عدم الاعتراف بالثورة... ارجعوا الى الأرض

أكّد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "التيار الباسيلي ما زال يعيش حالة الانكار وعدم الاعتراف بالثورة وكأن ذلك يلغيها. أما الملفت فهو مدى الكذب والاستخفاف بالعقول ففي معرض الرد على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع صرحوا ان طرحه حكومة مستقلة هو انقلاب على الدستور! هل تتبعون دستور خاص بكم؟ كفى هرتقطة ارجعوا الى الأرض واسمعوا الشعب".
وكان عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل قد أشار، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى أن "رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لا يريد حكومة من اختصاصيين ويريدها من حياديين ما يعني أنه لا يهتم لثقة مجلس النواب ويقفز فوق نتائج الانتخابات. في الحقيقة هو يريد المجهول وينقلب على المؤسسات الدستورية كما انقلب طوال حياته السياسية. من شبّ على شيء شاب عليه".
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