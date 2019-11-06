النشرة: حراك بعلبك نظم "مسيرة الطناجر" في شوارع المدينة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​بعلبك​ بان "حراك بعلبك نظم مسيرة الطناجر في شوارع المدينة، تجمع شبان وشبات في ساحة خليل مطران حيث انطلقت باتجاه السوق التجاري يحملون طناجر واعلام لبنانية".

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