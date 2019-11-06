MTV: لا جديد في اللقاء الثاني بين الحريري وباسيل

أكدت معلومات قناة الـ"MTV" ان لا جديد في اللقاء الثاني الذي عقد بين رئيس حكومة تصريف ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ووزير الخارجية في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​.

وأفادت بأن كتلا نيابية لا تزال تتمسك بعودة الحريري إلى رئاسة الحكومة إلا ان الحريري يتعامل مع هذه التمنيات بتحفظ شديد ويفسح المجال أمام خيارات جديدة.