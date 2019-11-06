MTV: لا جديد في اللقاء الثاني بين الحريري وباسيل

أكدت معلومات قناة الـ"MTV" ان لا جديد في اللقاء الثاني الذي عقد بين رئيس حكومة تصريف الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل.
وأفادت بأن كتلا نيابية لا تزال تتمسك بعودة الحريري إلى رئاسة الحكومة إلا ان الحريري يتعامل مع هذه التمنيات بتحفظ شديد ويفسح المجال أمام خيارات جديدة.
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